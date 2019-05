GRAAFIKUD | Värske uuring: sotside toetus tõuseb mühinal. Kas Marina Kaljuranna edu tuules pääseb europarlamenti ka Indrek Tarand?

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viib uuringufirma Norstat kuni valimisteni iganädalaselt läbi Euroopa Parlamendi valimiste nimekirjade populaarsuse küsitlust. Perioodil 3. maist kuni 9. maini oli kõige populaarsem sotside nimekiri - neid toetas 24,7 protsenti küsitletutest. Reformierakonna toetus oli 21,3 protsenti, Keskerakonna 18,3 protsenti. EKRE toetus oli 12,8 protsenti, Isamaal 7,8 protsenti, Eesti 200-l 4 protsenti ja Rohelistel 2,7 protsenti.

Viimase nelja nädala koondtulemuse põhjal (12. aprill kuni 9. mai) on kõige populaarsem Reformierakonna nimekiri (22 protsenti). Teisel kohal on sotside nimekiri (20,6 protsenti) ning kolmandal kohal Keskerakonna nimekiri (19,8 protsenti). Neljandal kohal on EKRE (12,4 protsenti) ning viiendal kohal Isamaa (9,4 protsenti).

Ülekaalukalt kõige populaarsem kandidaat on Marina Kaljurand (17,4 protsenti), kes tooks praeguse seisuga SDE-le Euroopa Parlamendis kaks kohta. Kuna kõigi teiste SDE kandidaatide individuaalne toetus on alla 1 protsendi, siis pole tegelikult kindel, kes praeguste tulemuste realiseerumisel SDE nimekirjast teisena Euroopa Parlamenti pääseks - hetkel on nende nimekirjas populaarsuselt teine Indrek Tarand (0,9 protsenti).