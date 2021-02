GRAAFIKUD | Vaktsineerimises juhivad naised ja tartumaalased

Kõige rohkem on vaktsiinisüste tehtud Harjumaal ja Tartumaal.

Pärnumaa juhib vaktsineerimisega suhtearvudes, see tähendab, et on ainus maakond, kus on esimese vaktsiinisüsti saanud üle viie protsendi elanikkonnast. Teistes maakondades on esimese süsti saanud viis või vähem protsenti elanikest.

Tartumaa võidutseb praegu lõpetatud vaktsineerimses - kaks süsti on saanud pea neli protsenti tartumaalastest.

Esmaseid vaktsineerimisi 18-69-aastaste seas on tehtud 32 369, üle 70-aastaste seas 19 860. Vaktsineerimiskuur on lõppenud 19 169 inimesel vanuserühmas 18-69 aastat, üle 70-aastaste vanuserühmas on kuur lõppenud 4629 inimesel.

Soolises jaotuses juhivad ülekaalukalt naised. Vähemalt ühe süsti on saanud 37 411 naist ja 14 828 meest. Vaktsineerimiskuur on lõppenud 18 498 naisel, kuid ainult 5304 mehel.

Viimasel nädalal on koroona vastu vaktsineerimise süsteem, eelkõige selle protsessi aeglus, pidanud taluma palju kriitikanooli. Eile teatas tervise- ja tööminister Tanel Kiik valitsuse pressikonverentsil, et vaktsineerimise kiiruses on tehtud edusamme ja 70 protsenti Järvamaa haridustöötajatest on juba vaktsiinisüsti saanud.

Veel nädala keskpaigas ei olnud kõigis piirkondades riskirühmade vaktsineerimine alanud, sest Pfizer/BioNTechi ja Moderna vaktsiini, millega saab vaktsineerida vanemaealisi, tuleb jao kaupa, mistap kõigile keskustele seda ei jagunud. Esimesena alustati riskirühmade vaktsineerimist Harju-, Ida-Viru- ja Pärnumaal. Sel nädalal jagati riskirühmadele mõeldud vaktsiini Tartu-, Jõgeva-, Järva ja Võrumaale.

