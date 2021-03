GRAAFIKUD | Vaktsineerimine aitab haiglapersonali jalul hoida

Koroonakriisis leidub ka midagi positiivset. Meditsiinitöötajate vaktsineerimine on kandnud vilja, sest võrreldes aasta algusega on märksa vähem personali, kes peavad kokkupuutel nakatunuga minema isolatsiooni. Küll aga on vaktsineerimisest keeldunud vanemaealised hooldajad, kes on aga just riskigrupis.