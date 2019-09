GRAAFIKUD | Väide, nagu kipuks noored TalTechis enim avalikku haldust õppima, ei pea paika Fred Püss reporter-toimetaja RUS

TTÜ Inseneeriateaduskonna lõpetamine Foto: Madis Veltman

See, et Tallinna Tehnikaülikoolis ehk TalTechis on kõige popim valdkond avalik haldus, on katastroof, ütles Eesti keemiatööstusettevõtte Chemi-Pharm AS-i asutaja ja juht Ruth Oltjer Postimehele. Delfi võttis seepeale ette sisseastumise infosüsteemi SAIS, et vaadata, kuhu bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppesse kõige enam õppima pürgitakse.