GRAAFIKUD | Vaata, millal on roolijoodikute ja kiiruseületajate kõrgaeg Eesti liikluses

Viimase seitsme aasta liiklusrikkumisi analüüsides ilmnes, et joobes juhtimise kõrgaeg jääb suvesse - jaanipäeva paiku tabab politsei pea kaks korda rohkem roolijoodikuid kui jaanuaris. Peamine kiiruse ületamise aeg on aprillist augustini. Pime talv on kõrgaeg punase tulega ristimiku ületamiste ja jalakäijatega seotud rikkumiste poolest.