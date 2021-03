GRAAFIKUD | Vaata, kuidas on nädalaga vaktsineerimine edenenud

Eilse, 8. märtsi seisuga on Eestis vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga 102 417 inimest. Neist 37 089 inimest kuuluvad riskirühma. Seega oli eilseks vaktsineeritud 14,7 protsenti riskirühma kuuluvatest inimestest. Võrreldes nädalatagusega on seda 10 585 inimest ehk 3,4 protsenti rohkem.



Hooldekodude elanike ja töötajate seas on esmaspäevase (8. märts) seisuga vähemalt ühe doosiga vaktsineerituid 14 018. Nädalaga on see arv kasvanud 1477 inimese võrra. Kahe doosiga oli eilseks vaktsineeritud 8749 hooldekodude töötajat, elanikku ja õendusabi patsienti.

Eilseks oli vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 9925 haridustöötajat ja 3001 lasteaia või -hoiu töötajat. Kaks doosi on saanud seitse haridustöötajat.

Nädalaga vaktsineeriti 2108 politseiniku ja päästjat, eilseks oli vähemalt ühe doosiga kokku neist vaktsineeritud 5206 inimest. Teist doosi ei ole ükski politseinik ja päästja veel saanud.