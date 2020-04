GRAAFIKUD | Vaata, kui kardinaalselt erineb "puhastatud" koroonastatistika seni kajastatud numbritest

"Läbipaistvus on kriisiajal tähtsam kui kunagi varem. Kui küsisime terviseametilt toona, kinnitas amet, et nende numbrid on õiged. Palusime juba siis, et nad andmed tagantjärele ära parandaks, kuid siis seda ei tehtud," selgitab Koronakaardi ehitaja McBride nüüd.

"Nüüd selgub, et seni avaldatud numbrid ei kajastanud ikkagi täpselt Eestis toimuvat. See pole vastuvõetav, et üle kuu aja ei suuda kriisi eest vastutav amet kodanikele täpset infot jagada," tähendab ta

Terviseamet jätkab edaspidi andmete avaldamist riigi ehitatud koroonakaardiga ning senise Koroonakaart.ee haldajatega koostöö lõpeb. Viimased lubasid siiski uuendatud andmed ka enda kodulehel avaldada ning uuendatud statistika avaldamisega jätkata.

Andmete kogumise muutmine võib mõjutada kõiki seni välja töötatud mudeleid ja prognoose, millega teadlased aktiivselt tegelevad. Näiteks Tartu Ülikooli teadlaste arendatud koroonaviiruse analüüsivahendid tuleb nüüd ümber teha.

Tartu Üikooli bioinformaatika professor Jaak Vilo lubas tegeleda andmete uuendamisega nii kiiresti kui võimalik.

Vilo mõistab, miks tuli andmete kogumise meetodit muuta, sest numbrid hakkasid kasvama, mistõttu polnud info käsitsi kogumine enam mõeldav.

"Ma saan aru, et muutuste lõppeesmärk on õige. Et info koguneks sinna, kus ta peab kogunema," selgitab ta. "Millised need fluktuatsioonid on, ei oska ma praegu andmeid nägemata hinnata."

Erinevused on märgatavad.

"Modelleerimist see muutus loomulikult mõjutab, aga loodetavasti kumulatiivselt on number ikkagi sama," arutleb professor Vilo. "Enim mõjutab see kõik ehk rahvusvahelisi andmebaase, mida on raske tagantjärele korrastada," selgitab ta.