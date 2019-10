GRAAFIKUD | Traagilised tööõnnetused: tänavu on hukkunud juba 11 inimest. Statistika maalib ohutusest nukra pildi

Toimetas: Sarah Adamson reporter-toimetaja RUS

Sel nädalal juhtus ehitusvallas kaks tööõnnetust. Kokku on tänavu tööõnnetusi olnud pea kolm tuhat. Foto: Anni Õnneleid

Tänavu on juhtunud 2758 tööõnnetust, neist surmaga lõppenud õnnetusi on 11. Ehitusvallas, kus on sel nädalal kaks õnnetust juhtunud, on käesoleval aastal tööpostil elu kaotanud neli inimest.