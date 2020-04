GRAAFIKUD | Terviseameti ülevaade: viiruse kandumist lastelt täiskasvanutele peetakse haruldaseks, meetmete leevendamist võiks alustada lasteasutustest

Härma kinnitusel on laste seas rohkem asümptomaatilisi ja laste haigestumine COVID-19 haigusesse on võrdlemisi madal. Paljudes teistes Euroopa riikides on see Eestist küll märksa kõrgem, kuid üldarvust siiski suhteliselt madal.

"Lapsed põevad kergemalt, neil tekivad kergemad sümptomid ja nad põevad selle haiguse kiiremini läbi," rääkis Härma. Ta lisas, et praegu arvatakse, et lastelt haigus edasi kanduda ei taha. "Lapsed ei ole kollete tekke alguseks. Enamasti nakatuvad lapsed niimoodi, et pere sees on kolle, kus on eelnevalt nakatunud täiskasvanud ja seejärel lapsed."