GRAAFIKUD | Terviseameti ülevaade: COVID-19 leviku tempo Eestis on aeglustunud

Positiivsete testide osakaal langeb: alates 5.aprillist on see alla 5%. Haiglaravi vajavate isikute arv väheneb. Viimase kahe nädala jooksul moodustas päevane juurdekasv keskmiselt 1,5% kumulatiivsetest juhtude arvust.

Nende andmete põhjal võib järeldada, et COVID-19 leviku tempo on aeglustunud. Punktiir üleval joonisel näitab leviku kiiruse trendi.

10 000 elaniku kohta on hetkel tuvastatud 12,4 positiivset juhtu. Kokku on testitud ligi 4 protsenti Eesti elanikest, tehtud testidest on positiivseks osutunud 3,4 protsenti. Tulemuste kohaselt on suurem positiivsete osakaal Saaremaal (16,4%), Võrumaal (4,6%) ja Pärnumaal (3,1%).

Viimase kuu aja jooksul on 33 patsienti vajanud juhitavat hingamist. Neist üle poole on üle 60-aastased ning ligi 40% on olnud alla 60-aastased.

Märtsi lõpus oli ligi 40% juhitavale hingamisele viidud patsientidest vanuserühmas 30-49 eluaastat, kuid aprilli keskel oli selles vanuserühmas juhitaval hingamisel alla 10% patsientidest.

Juhitavale hingamisele viidud patsientidest 80% olid mehed ja nende keskmine vanus on 59 aastat. 20% olid naised keskmises vanuses 75 aastat.

Hospitaliseerimist on vajanud kokku 372 inimest, neist 233 on saadetud kodusele ravile, 43 on surnud, 96 on veel ravil. 35 patsienti on COVID-19 diagnoosiga olnud ravil rohkem kui ühes haiglas. Üheksat patsienti hospitaliseeriti korduvalt.

Hospitaliseeritute seas on surmaga lõppenud 11,6% juhtudest. 88,0% surmaga lõppenud juhtudest oli tegemist üle 70-aastaste inimestega. Noorim surnu on olnud 53-aastane, eakaim 99-aastane, keskmine COVID-19 surnu on olnud vanuses 80 aastat.

Välismaalt sisse toodud juhte on teadaolevalt 118 ja need pärinevad 21 erinevast riigist. Enim juhte on sisse toodud Austriast - 34, järgmisel kohal on 23 juhuga Itaalia ja kaheksa juhuga Prantsusmaa.

Viimane reisimisega seotud haigusjuht tuvastati 14. aprillil. Suurim sissetoodud juhtude arv esines Harjumaal. Viimased sissetoodud juhud on seotud reisimisega Rootsis ja Soomes.

Kuigi levik on aeglustamas, tuleb terviseameti kriisistaabi meditsiinijuhi doktor Arkadi Popovi sõnul eriolukorra lõpuni ettevaatlik olla. „Kui kaotame valvsuse liiga vara, võib see tühiseks muuta ka kõik varasemad pingutused. Seetõttu peame kindlasti piirangutest veel kinni pidama,“ ütles doktor Popov.