GRAAFIKUD | Terviseamet: ööpäevaga lisandus 667 positiivset koroonatesti. Haiglaravil 476 inimest

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 302 inimesel. 214 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 102, Tartumaale 67, Saaremaale 37 ja Lääne-Virumaale 30 uut positiivset testi tulemust. Võrumaale lisandus 21, Rapamaale 17, Jõgevamaale 16, Pärnumaale 15, Viljandimaale 14, Valgamaale 13, Järvamaale 11, Põlvamaale 6, Hiiu- ja Lääenemaale 2 uut nakkusjutu. 12 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 622,81 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 12,1%.

14. veebruari hommikuse seisuga viibib haiglas 476 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 35 patsienti, kelledest omakorda juhitaval hingamisel on 16 inimest.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 41. Koju saadeti 7 inimest, 4 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.

Ööpäeva jooksul suri neli koroonaviirusega nakatunud inimest – 88-aastane mees, 84-aastane naine, 83-aastane naine ja 75-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 495 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 2954 COVID-19 haigusjuhtumit 2900 inimesega.

14. veebruari seisuga on tervenenud 41 328 inimest. Neist 28 758 inimese (69,6%) haigusjuhtum on lõpetatud, 12 570 inimese (30,4%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 842 494 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 52 416.

COVID-19 vastu vaktsineerimisi on tehtud 46 152 inimesele, kellest 22 284 inimest on saanud mõlemad doosid. Statistikat vaktsineerimiste kohta saab vaadata Terviseameti koroonaviiruse andmestikust. Inimene ise saab oma vaktsineerimisi vaadata Patsiendiportaalis digilugu.ee.

Eelmine nädal jõudis terviseametisse esimene AstraZeneca COVID-19 vaktsiini saadetis 7 200 doosiga. Veebruarikuu jooksul peaks Eestisse jõudma kokku ca 40 500 doosi AstraZeneca COVID-19 vaktsiini. Vastavalt riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitusele kasutatakse AstraZeneca vaktsiini alla 70-aastaste riskirühma kuuluvate inimeste ja eesliinitöötajate vaktsineerimiseks sotsiaal-, haridus- ja siseturvalisuse valdkonnas. Täpsem eesliinitöötajate vaktsineerimise korraldus selgub sel nädalal.