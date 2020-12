GRAAFIKUD | Terviseamet: ööpäevaga lisandus 567 positiivset koroonaproovi, suri kuus inimest

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid analüüsitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 362 inimesel. 277 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 97, Tartumaale 28, Raplamaale 19, Lääne-Virumaale 13, Viljandimaale 11 ja Pärnumaale kümme uut positiivset koroonaviiruse tuvastamise analüüsi tulemust. Läänemaale lisandus kuus, Põlvamaale neli ja Valgamaale kolm uut positiivset analüüsitulemust. Jõgeva- ja Saaremaale lisandus üks uus nakatunu. 12-l positiivse analüüsitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 537,18 ja esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud analüüside koguarvust 9,8%.

Terviseameti jälgimise all on üle 28 700 inimese

Põhja regionaalosakonna jälgimise all on üle 18 600 inimese, kellest 3966 on nakatunud.

Ida regionaalosakonna jälgimise all on üle 5800 inimese, kellest nakatunud on 1507.

Lõuna regionaalosakonna jälgimise all on üle 2500 inimese, kellest 592 on nakatunud.

Lääne regionaalosakonna jälgimise all on üle 1800 inimese, kellest 382 on nakatunud.

22. detsembri hommikuse seisuga viibib haiglas 362 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on 18 patsienti. Koju saadeti 33 inimest, 11 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda ning kolm inimest teise haiglasse (üks sisestati tagantjärele). Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati 40.

Täpsustatud info põhjal suri ööpäeva jooksul kuus koroonaviirusega nakatunud inimest: 64-aastane naine, 76-aastane naine, 81-aastane naine, 82-aastane naine, 88-aastane naine ja 88-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 187 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 1175 COVID-19 haigusjuhtumit 1151 inimesega.

22. detsembri seisuga on tervenenud 13 824 inimest. Neist 10 429 inimese (75,4%) haigusjuhtum on lõpetatud, 3395 inimese (24,6%) puhul on positiivse analüüsitulemuse saamisest möödunud üle 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võime tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud üle 591 500 viiruse SARS-CoV-2 määramise analüüsi. Esmaseid positiivseid proove on kokku olnud 22 647 (3,8% proovide koguarvust).