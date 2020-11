GRAAFIKUD | Terviseamet: möödunud ööpäevaga lisandus 131 koroonapositiivset

Haiglaravil on tänase seisuga 53 inimest (eile 44), juhitaval hingamisel on neist neli.

Näiteks eile lisandus koguni 208 koroonapositiivset. 14 päeva koroonanäitaja on nüüdseks kerkinud üle 91.

Terviseamet märgib, et koroonaviiruse levik kasvab Eestis iga päevaga. Kasvab ka nende juhtude osakaal, kus nakkuse allikas pole teada. Eelkõige Harjumaal ja Tallinnas teeb koroonaviiruse levik murelikuks. Terviseamet näeb selles piirkonnas lähikontaktsete arvu kiiret kasvu - Põhja regionaalosakonna jälgimise all on üle 4500 inimese, kellest 692 on haigestunud.

Proov tuleb anda esimesel võimalusel. Viimasel ajal on näha asümptomaatiliste viiruskandjate osakaalu kasvu. Samuti on suurenenud positiivsete proovide osakaal ööpäevaga tehtud proovide hulgas, mis viitab ohule, et tekkida võib viiruse varjatud levik. Terviseamet kutsub kõiki inimesi üles ka kergete haigusnähtude korral proovi andma minema!

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.

