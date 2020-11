GRAAFIKUD | Terviseamet: koroonaviiruse tagajärjel suri veel kolm inimest, neist noorim oli 46-aastane naine

Põhja regionaalosakonna jälgimise all ligi 13 500 inimest, kellest 1559 on haigestunud. Kokku saab Põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 28 kollet. Koolikoldeid on kokku kuus, lasteaiakoldeid on üks, töökohakoldeid on kokku seitse, ürituste koldeid on kokku kolm ja muu kontakti koldeid on kokku kaheksa. Lisanduvad veel Rapla hooldekeskuse kolle, haiglakolle ja Tallinna vangla kolle.

Ida-Virumaale ööpäevaga lisandunud nakkusjuhtudest kaheksal juhul sai inimene viiruse pereliikmelt ja kahel juhul töökohast. Ühel juhul saadi nakkus koolist. Ühel juhul nakatuti vanglas, ühel juhul huvitegevuse käigus ning ühel juhul kaitseväes. Ülejäänud juhtumite asjaolud on täpsustamisel. Lääne-Virumaa kaks nakkusjuhtu on välja selgitamisel.

16.11 täpsustatud info: Ida-Virumaale lisandunud 14 juhul nakatuti pereringis, seitsmel korral nakatuti töökohas ja kolmel korral nakatuti tuttavate kaudu. Kahel juhul nakatuti koolis ja kahel huvitegevuse käigus. Ühel juhul nakatuti lasteaias, üks juhtum oli sisse toodud ning üks nakatus vanglas.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 13 aktiivset kollet. Kokku on koolikoldeid neli: Sillamäel kaks, Kohtla-Järvel üks ja Jõhvis üks. Kaks lasteaia kollet: üks Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Töökohakoldeid on kokku viis: üks Narva-Jõesuus, üks Sillamäel, üks Narvas, üks Jõhvis ja üks Tapal. Viru vangla koldes on 233 inimest, Narva jäähokikoldes on 76 inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimise all on üle 4000 inimese, kellest haigestunud on 657.

Tartumaale lisandunud kuus haiget said nakkuse perekonnast, kolmel juhul nakatuti töökohas ja kolmel juhul huviringis. Viljandimaale lisandunud nakatumiste asjaolud on välja selgitamisel. Valgamaale lisandunud ühel juhul nakatuti perekonnas ning teise nakatumise asjaolud on täpsustamisel. Põlvamaale lisandunud nakatumine toimus töökohal.