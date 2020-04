GRAAFIKUD | Terviseamet avalikustas koroonaviiruse statistilised avaandmed

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) juhi Katrin Reinholdi sõnul tekkis selle järgi vajadus seoses testimiste arvu suurendamisega üle Eesti. “Protsess tuli automatiseerida, sest kui varem saadeti analüüside tulemusi vaid terviseameti laborist, siis nüüd tuleb tuhandeid tulemusi seitsmest laborist tervise infosüsteemi üle Eesti,” selgitas Reinhold ning lisas, et lahendus on pidevas arengus. “Näiteks plaanime tulevikus lisada sinna info ka hospitaliseeritute ja tervenenute kohta, kui see hakkab laekuma tervise infosüsteemi.”

Varasemal perioodil tehtud testimised ei laekunud Terviseameti laborist otse tervise infosüsteemi, need laadisime sinna tagasi ulatuvalt 21. märtsist. Andmete puhastamine ja järelkontroll on nüüdseks tehtud ning parandused on sisse viidud kogu andmete kogumise perioodi ulatuses.

Avaandmed on mõeldud arendajatele, et nad saaksid ka oma keskkondades luua graafikuid ja analüüse, mis põhinevad tervise infosüsteemi andmestikul. Avaandmed on masinloetavad ja see tähendab, et keegi ei pea käsitsi numbreid edastama ega oma süsteemi sisestama, mis vähendab oluliselt vigade tekkimise võimalusi.

Andmed fikseeritakse iga päev kell 7 hommikul. Avaandmed avalikustatakse keskpäeval. Terviseameti kodulehel saab infot koroonaviirusesse nakatumise kohta nii soolise-, vanuselise- kui ka maakondliku jaotuse lõikes.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!