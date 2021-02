GRAAFIKUD | Teine rekord järjest: ööpäevaga lisandus 1204 positiivset koroonatesti, suri kaheksa inimest

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 852 inimesel. 621 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 96, Tartumaale 61, Lääne-Virumaale 44, Pärnumaale 29 ja Võrumaale 26 uut positiivset testi. Viljandimaale lisandus 18, Rapla- ja Saaremaale 15, Järvamaale 13, Läänemaale 10, Jõgeva- ja Valgamaale 4, Põlvamaale 2 ja Hiiumaale 1 nakkusjuhtu. 14 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 887,75 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 14,7%.

26. veebruari hommikuse seisuga viibib haiglas 510 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 43 patsienti, kelledest omakorda juhitaval hingamisel on 27 inimest.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 56. Koju saadeti 28 inimest, 13 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.

Ööpäeva jooksul suri kaheksa koroonaviirusega nakatunud inimest – 89-aastased naine ja mees, 83-aastane mees, 80-aastane naine, 74-aastane mees, 72-aastane mees, 68-aastane mees ja 57-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 575 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 3435 COVID-19 haigusjuhtumit 3372 inimesega.

26. veebruari seisuga on tervenenud 48 491 inimest. Neist 33 777 inimese (69,7%) haigusjuhtum on lõpetatud, 14 714 inimese (30,3%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 919 025 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 62 830 (6,8% testide koguarvust).

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 72 363 inimesele, kellest 31 158 on saanud mõlemad doosid. Ööpäeva jooksul manustati 6547 vaktsiinidoosi, kokku on manustatud 103 521 doosi. Üle 80-aastastest on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud viiendik. Eelolevatel nädalatel jätkub paralleelselt nii riskirühma kuuluvate inimeste kui ka eesliinitöötajate vaktsineerimine.