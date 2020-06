GRAAFIKUD | Riigikogu pani kevadhooajale punkti: vaata, kes on suurimad puudujad ning kes saalis järjekindlalt vaikivad

Kokku toimus kevadhooajal 64 istungit. Kõigil olid kohal EKRE ridadesse kuuluvad Urmas Espenberg ning Leo Kunnas ning reformierakondlane Aivar Sõerd. Vaid ühelt istungilt puudusid Urmas Kruuse (Reformierakond), Henn Põlluaas (EKRE), Urve Tiidus (Reformierakond) ja Kaja Kallas (Reformierakond).

Kui aga vaadata, kel palju puudumisi, siis selgelt torkab silma Maria Jufereva-Skuratovski (Keskerakond), kes osales vaid 23 istungil. Riina Sikkut (SDE) osales 28 istungil, Vilja Toomast (Reformierakond) 30 istungil ning Heljo Pikhof (SDE) 44 istungil.

Nii Jufereva-Skuratovski kui Sikkut said hiljuti lapse. Neil istungitel, kus Sikkut käinud, on ta aktiivne olnud. Kokku on ta sõna võtnud 52 korda. Jufereva-Skuratovski vastav näitaja on kõigest kaks.

Oma partei sees ta sellega eriti silma ei paistagi, pigem on üks paljudest. Nagu ka graafikust näha, leidub Keskerakonnas saadikuid, kes kui hallid hiirekesed. Nende seas ka muidu igati värvikate ütlemistega Viktor Vassiljev. Ta võttis sõna kõigest korra. Ka siis seepeale, et Valdo Randpere (Reformierakond) kutsus teda kui tohtrit hindama, kas oli õige erakliinikud koroonapuhangu aegu sulgeda. "Tuleks usaldada erakliinikute arste ja hambaarste, sest nad tõesti oskavad käituda sedasi, et kaitsevad ennast ja ka patsiente. Nii et kurb küll, ei ole midagi parata, aga Valdo Randperel on selles asjas õigus," märkis Vassiljev. Antud istung toimus aprilli keskel.

Riigikogus on ka üks saadik, kes kordagi sõna ei võtnud - Uno Kaskpeit (EKRE). Selgub, et selle riigikogu koosseisu ajal ehk alates eelmisest kevadest on ta sõna võtnud kõigest ühe korra. Mullu juunis ühes riigikogu infotunnis esitas küsimuse Riina Sikkut, kes kritiseeris teravalt siseminister Mart Helmet ja tahtis sellele Ratase hinnangut.

Kaskpeit ärritus ning palus Sikkuti ja Ratase mõttevahetuse järel sõna. "Härra peaminister! Küll on paha kuulata seda kiunumist siin selle seltskonna poolt, kes on 17 aastat Eesti riiki hävitanud. Ega neid ei saa ju usaldada. Mis teie arvate," uuris ta. Peaminister selgitas talle rahulikult, et ei nõustu väitega, et keegi on seda riiki hävitanud. "Ma arvan, et kõik on andnud oma parima, mida nad selles ajas ja ruumis on osanud anda."