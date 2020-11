GRAAFIKUD | Rekord: ööpäevaga tuvastati koroonaviirus 374 inimesel. Juhitaval hingamisel on kuus patsienti

Ida regiooni tööpiirkonnas on 12 aktiivset kollet. Ööpäevaga lisandus kaks kollet Jõhvi kaitseväe koldega on seotud 25 nakatunut ja Tapa kaitseväe koldega on seotud 12 inimest. Sillamäe esimese kooli koldega on seotud 38 ja Sillamäe teise kooli koldega üheksa inimest, Jõhvi hooldekeskuse koldega 21 ja Narva lasteaia koldega on seotud kaheksa nakatumist. Narva-Jõesuu töökoha koldega on seotud 10 nakatumist. Viru Vangla koldes on 230 inimest. Kohtla-Järve kooli koldes on seitse inimest. Sillamäe töökoha koldes on kaheksa inimest. Narva spordikoldes on 48 nakatunut. Narva töökoha koldes on seitse inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 3100 inimese, kellest haigestunud on 515.

Tartumaale lisandunud ühe juhtumi puhul on tegemist nakatumisega läbi töökontakti, kahel juhul kandus nakkus edasi läbi hobitegevuse ning üks nakatunu haigestus läbi perekondliku seose ning elab Harjumaal. Ülejäänud nakatumised Tartumaal on täpsustamisel. Valgamaale lisandunud üks uus juhtum nakatus läbi perekontakti, ülejäänud on selgitamisel. Jõgeva-, Viljandi-, Võru- ja Põlvamaale lisandunud nakatumised on selgitamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 1200 inimese, kellest 200 on haigestunud (haigestunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks aktiivne kolle, milleks on 34 inimesega hooldekodu kolle.

Hiiumaale lisandunud nakatunud said viiruse läbi tööalaste kontaktide. Kaks Pärnumaa nakatunut sai viiruse õppeasutuses, kolmel juhul nakatuti Kaitseväes, üks elab Tallinnas ning ühe juhtumi puhul ei ole nakkusallikas teada. Läänemaal nakatunu sai viiruse tutvusringkonnast. Ülejäänud nakatumiste asjaolud Hiiumaal ja Pärnumaal on selgitamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on ligi 700 inimest, kellest 115 on haigestunud. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on kolm kollet Hiiumaal, kus esimeses pereürituse koldes on 12 inimest ja teises ürituse koldes seitse ja perekoldes kuus. Pärnumaal on jälgimisel üks kooli kolle, kus on seitse haigestunut.