GRAAFIKUD | Rekord: ööpäevaga lisandus 374 koroonasse nakatunut

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 180 660 korda. Rakenduses on end haigeks märgitud 322 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on praegu 178.

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise prooviandmise kohta. Seal on ka vajalik info arstidele ja tööandjatele. Samuti saab sel lehel broneerida endale aega saatekirja olemasolul, saada sertifikaadiinfot, klienditoe numbreid ja proovivõtukohtade asukoha koordinaate jne.

Koroonaviiruse levik kasvab Eestis iga päevaga

Eestis on püsiv riigisisene levik. Kasvab ka nende juhtude osakaal, kus nakkuse allikas pole teada. Eelkõige teeb murelikuks Harjumaal ja Tallinnas toimuv koroonaviiruse levik.

Anna proov esimesel võimalusel! Ka väheste haigusnähtude korral pöördu perearsti poole või helista numbril 1220.

Kutsume tööandjaid üles võimaldama töötajatele kaugtöö tegemist, et vähendada kontaktide hulka töökohal. Nakkuse leviku piiramine asutustes on hädavajalik.

Hangi infot usaldusväärsest allikast. Kutsume üles inimesi jälgima riigi ametlikke infokanaleid ja jagama edasi ainult seda informatsiooni, mida need allikad on kinnitanud. Lisainfot saab aadressidelt kriis.ee, terviseamet.ee ja telefoninumbril 1247.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!