GRAAFIKUD | Reformierakonnal on valimistejärgselt kõige suurem toetus, Keskerakond on oma toetust kaotanud

Allikas: ERR Toimetas: Heliis Nemsitsveridze reporter Toimetas: Riho Nagel

reporter-toimetaja +1 VEEL RUS 951

Kaja Kallas Foto: Madis Veltman

ERR vahendab erakondade toetusküsitluse tulemusi vahetult valimistejärgsel perioodil. Selgub, et kõige populaarsem erakond on Reformierakond, mis on oma toetust veebruariga võrreldes kasvatanud kaks protsendipalli.