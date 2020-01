GRAAFIKUD | Ravimite ostmine Eesti apteekidest: planeeri varakult ja helista ette

Laiuse sõnul peaksid patsiendid mõtlema ravimivaru uuendamisele varem, kui siis, kui ravim on juba otsas. Võimalikke probleeme ravimite ostmisel saab tema sõnul ennetada eelkõige patsient ise. "Kui patsient juba teab, et ta võtab harvem kasutatavat rohtu, mida apteek püsivalt sees ei hoia, saab ta eelnevalt helistada apteeki ning paluda see sisse tellida. Patsientidel tasub kahtluse korral ka veebiaadressidelt www.raviminfo.ee ja www.apteegiinfo.ee üle kontrollida, kas nende apteegis on soovitud ravim olemas või siis otsida apteek, kus seda ravimit on. Kui sobilik apteek leitud, tasub sinna ka ette helistada ning kontrollida, kas soovitud ravim on neil endiselt olemas. Nii-öelda tühikäikude ennetamiseks võib kaaluda ka ravimi tellimist internetiapteegist, siis on ravimi pärale jõudmine täpsemalt teada.“

Ravimite kättesaadavuse temaatika on oluline ka pooleli oleva apteegireformi kontekstis. Nimelt praeguste seaduste kohaselt kaob 1. aprillist ravimite hulgimüüjatel õigus pidada apteeke, edaspidi tohivad apteegid kuuluda üksnes proviisoritele. Samuti kaob 1. aprillist võimalus pidada suuremates linnades haruapteeke ehk apteeke, mille ruumidele, töötajatele ja müügil olevatele ravimitele kehtivad vähendatud nõuded.

Ehkki proviisorapteegid suudavad pakkuda hulgimüüjatele kuuluvatest ketiapteekidest kohati märksa soodsamaid hindu, siis ravimivalikus nad ketiapteekidega võistelda ei suuda. Need apteegid, mis ravimiameti hinnangul täna veel ei vasta 1. aprillil kehtima hakkavatele nõuetele, on ravimitega paremini varustatud, kui need, mis vastavad nõuetele. Haruapteegid seevastu ei suuda põhiapteekidega võistelda ei hinna ega ravimite kättesaadavuses.