GRAAFIKUD | Ööpäevaga tuvastati 417 koroonapositiivset, haiglaravi vajab 425 inimest

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 262 532 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 3159 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 339.

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta.

Kehtivad üleriiklikud piirangud

Sellest nädalast alates kehtivad üle Eesti ühetaolised COVID-19 piirangud, sest koroonaviirus on ulatuslikult levinud üle Eesti. Toitlustus- ja meelelahutuskohad on kohapeal viibimiseks avatud kuni kella 21ni õhtul ja seal võivad koos viibida maksimaalselt kuueliikmelised grupid. Kinodes, teatrites, kontsertidel ja teistes avalike üritustega kohtades kehtib statsionaarsete istekohtadega siseruumis 50 protsendi täituvuse nõue. Täpsema info leiab veebilehelt kriis.ee.

Nakatumise kõver näitab stabiliseerumise märke, kuid sellele vaatamata on viiruse levik väga laialdane. Peamiseks murekohaks on COVID-19 intensiivravi kohtade suur täitumus. Igaüks saab kaasa aidata viiruse leviku tõkestamisele. Oluline on vältida üleliigseid kontakte ja pidada kinni ennetusmeetmetest.

Infot koroonaviiruse, COVID-19 haiguse ja vaktsiinide kohta otsi ainult usaldusväärsetest allikatest. Vaktsineerimisega seotud info leiab veebilehelt www.vaktsineeri.ee. Lisainfot COVID-19 kohta leiab terviseameti veebi- ja Facebooki-lehelt.