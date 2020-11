GRAAFIKUD | Ööpäevaga suri koroonaviiruse mõjul neli inimest. Viirus tuvastati 232 isikul, haiglas on 154 patsienti

22. novembri Ida-Virumaale lisandunud üheksal juhul nakatuti perekonnasiseselt, seitsmel juhul töökohas ja viiel juhul tervishoiuasutuses. Neljal juhul nakatuti koolis, kahel juhul huvitegevuse käigus ja kahel tuttavate kaudu. Üks juhtum anti üle põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Tallinnas.

Ülejäänud ida regionaalosakonna juhtumite asjaolud on selgitamisel.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 17 aktiivset kollet. Kokku on koolikoldeid neli: Sillamäel kaks, Kohtla-Järvel üks ja Jõhvis üks. Kaks lasteaia kollet: üks Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Töökohakoldeid on kokku viis: üks Narvas, üks Narva-Jõesuus, üks Sillamäel, üks Jõhvis ja üks Tapal. Kohtla-Järve tervishoiuasutuses on 57 inimesega kolle, Narva tervishoiuasutuse koldes on 10 inimesega kolle. Viru Vangla koldes on 250 inimest, Narva jäähoki koldes on 75 inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 5300 inimese, kellest nakatunud on 868.

Tartumaale lisandunud neli nakatunut said viiruse õppeasutusest, kahel juhul nakatus inimene perekonnas ning ülejäänud juhtumite asjaolud on täpsustamisel. Jõgevamaale lisandunud kaks nakatunut sai viiruse õppeasutusest, ülejäänud on selgitamisel. Võrumaale lisandunud nakatunute nakkusallikad on teadmata. Viljandimaale lisandunud nakatunute nakkusallikad on täpsustamisel. Põlvamaale lisandunud nakatunute asjaolud on täpsustamisel.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 4100 inimese, kellest 391 on haigestunud (haigestunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on seitse aktiivset kollet, kolletest suurim on 38 inimesega hooldekodu kolle. Töökohakoldes on 12 inimest, hobikoldes on 19 inimest, esimeses õppeasutuse koldes üheksa inimest, teises õppeasutuse koldes on kuus inimest ja kolmandas õppeasutuse koldes on üheksa inimest. Meelelahutusettevõtte koldes on 14 nakatunut.