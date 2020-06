GRAAFIKUD | Ööpäevaga lisandus üksainus positiivne koroonatest

1. juuni hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 26 inimest, juhitaval hingamisel pole ühtegi patsienti. Ööpäeva jooksul uusi surmajuhtumeid ei esinenud. Tänaseks on haiglast koju saadetud 334 inimest ning lõpetatud 346 haigusjuhtumit.

Tänase seisuga on tervenenud 1625 inimest. Neist 1260 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (77,5%), 365 inimese puhul (22,5%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil.

Eestis on kokku tehtud enam kui 84 tuhat esmast testi, nendest 1 870 ehk 2,2 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata siit.

Terviseamet tuletab meelde, et hoolimata eriolukorra lõppemisest tuleb haigust COVID-19 põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta. Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui 2 meetrit.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Alates juunist saab koroonaviiruse testimisele minna ka jala

Juunis jätkub koroonaviiruse testimine 11 mobiilses proovivõtupunktis. Lisaks hakatakse proove võtma erameditsiiniettevõtete ruumides ja testimisbussides, kuhu saab minna proovi andma ka jala.

Tartus, Narvas, Haapsalus, Paides, Kuressaares, Kärdlas, Viljandis ja Kohtla-Järvel jätkatakse inimeste testimist samades proovivõtukohtades.

Kolmes linnas - Tallinnas, Pärnus ja Rakveres muutub testimise asukoht. Tallinnas asenduvad TalTechi ja Lauluväljaku parklas olnud testimise telgid Veerenni 53a SYNLABi ja Punane 61 Medicumi ruumides eraldi sissepääsuga testimisvõimalusega.

SYNLAB loob Pärnus lisaks Qvalitase bussile Suur-Sepa perearstikeskusesse ja Rakveres polikliiniku ruumidesse testimise toad.