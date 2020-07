GRAAFIKUD | Ööpäevaga lisandus kaheksa positiivset koroonatesti tulemust. Kolm inimest said viiruse sünnipäevapeolt

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 3 positiivset testi tulemust Ida-Virumaale (2 Narva linna), 4 Harjumaale ( 2 Tallinnasse) ja 1 Järvamaale. 3 juhul oli tegemist nakatumisega pereringis. 2 juhul on nakatumise päritolu hetkel teadmata. 3 juhul nakatuti sünnipäevapeol, kus osales haigustunnustega Venemaalt saabunud külaline, ülejäänud peol osalenud lähevad samuti testimisele.

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp täpsustas Delfile, et sünnipäevapeol osalenud Venemaalt tulnud külaline on Ivangorodist pärit kaugsõiduautojuht, kes oli Eestisse tulnud töö tõttu.

8. juuli hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 3 inimest, juhitaval hingamisel on 1 patsient. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu.

Vaata täpsemat statistikat!

Tänaseks on haiglates COVID-19 haigusjuhtum lõpetatud 391 juhul 378 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 1 882 inimest. Neist 1 423 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (75,6%), 459 inimese puhul (24,4%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud enam kui 110 tuhat esmast testi, nendest 2003 ehk 1,8 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Terviseamet tuletab meelde, et COVID-19 põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta. Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui 2 meetrit.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!