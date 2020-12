GRAAFIKUD | Ööpäevaga lisandus 344 positiivset koroonaproovi

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud ligi 545 000 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 18 055 (3,3% testide koguarvust). Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata siit.

Kontakte tuleb vähendada

Eesti meditsiinisüsteemi ähvardab ülekoormus. Terviseameti rõhutab, et eesmärk on peatada viiruse leviku kasv ja püüda olukorda säilitada, et seejärel saavutada nakatunute arvus langustrendi.

Seetõttu peab jõule ja aastavahetust tähistama tänavu ohutult – tähista jõule vaid lähimate pereliikmetega. Enne lähedastega kohtumist veendu, et kõik on terved. Jõule tähistades hoia mõõdukat distantsi ka pereliikmetega.

Haigusel on peiteaeg, seega vähenda igasuguseid lähikontakte juba praegu, et vältida võimalikku nakatumist – selleks, et saaksid jõuludel olla koos perega. Mõtle enne välja minekut oma käigud läbi.

Võimalusel kasuta asjaajamistel e-kanaleid. Jõuluostude tegemisel ajasta need aegadel, mil kauplustes on vähem rahvast. Kontaktivabalt saab oste teha internetis.

Terviseamet kutsub üles hoiduma talvevaheajal välismaale reisimisest. Välisreisid tuleks koroonaviiruse jätkuvalt kõrge leviku tõttu teistes riikides edasi lükata.

Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.

Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

