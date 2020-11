GRAAFIKUD | Ööpäevaga lisandus 274 positiivset koroonaproovi, suri üks inimene

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 2400 inimese, kellest 283 on haigestunud (haigestunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on viis aktiivset kollet, üks on 38 inimesega hooldekodu kolle. Töökohakoldes on 10 inimest, hobikoldes on 14 inimest, õppeasutuse koldes seitse inimest ning meelelahutusettevõtte koldes on 10 inimest.

Neli Läänemaale lisandunud nakatunud said nakkuse töökohalt, üks nakatunu elab Tallinnas. Hiiumaale lisandunud kaks nakatunut said nakkuse perekonnasiseselt, ühe nakatumise asjaolud on välja selgitamisel. Üks Saaremaale lisandunud nakatunu sai viiruse perekonna ringis, kahe nakatunu nakkusallikas on teadmata. Pärnumaale lisandunud kahel juhul nakatuti perekonnasiseselt, kahe nakatunu asjaolud on selgitamisel.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 900 inimese, kellest 138 on haigestunud. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet Hiiumaal, kus pereürituse koldes on 12 inimest ja perekoldes kuus. Pärnumaal on jälgimisel üks 11 nakatunuga kooli kolle ja hooldekodu kolle, kus on 12 nakatunut.

Haiglaravil on 99 inimest

18. novembri hommikuse seisuga viibib haiglas 99 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on kuus patsienti. Koju saadeti kaheksa inimest. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 23. Ööpäeva jooksul lisandus üks surmajuhtum – 92-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 85 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 639 COVID-19 haigusjuhtumit 623 inimesega.