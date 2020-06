GRAAFIKUD | Ööpäevaga lisandus 20 positiivset koroonatesti, üle poole Tallinnas

Rahvastikuregistri andmetel laekus 15 positiivset testi tulemust Harjumaale (11 nendest Tallinnasse), 3 Ida-Virumaale, 1 Lääne-Virumaale ja 1 Valgamaale.

Harjumaa haigestumistest nelja puhul on tegemist perekondliku nakatumisega, neljal (omavahel seotud) juhul on inimene nakatunud töökohal. Kahel juhul oli põhjuseks muu kontakt haigega, ülejäänud haigestumiste puhul on asjaolud täpsustamisel.

Lääne-Virumaa juhtumi puhul oli tegemist perekondliku nakatumisega, Ida-Virumaa juhud on seotud nakatumisega töökohal – kaks juhtu kolmest on omavahel ka seotud.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai sõnul teeb terviseametit murelikuks tõsiasi, et suur osa uutest haigusjuhtudest saavad alguse nakatumisest töökohal. „Näeme, et inimesed lähevad haigena tööle, seades nii ohtu ka oma kolleegid. Kui me sellest kriisist midagi kaasa võtame, siis võiks selleks olla harjumus haigena kodus püsida,“ ütles Kadai, kelle sõnul peaksid töölt koju jäämist rohkem toetama ka tööandjad. „Kui viiruse leviku tõttu peatub mõne ettevõtte tegevus, siis on kahju kindlasti oluliselt suurem võrreldes töötaja koju jäämisega.“

5. juuni hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 16 inimest, juhitaval hingamisel pole ühtegi patsienti. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu.

Tänaseks on haiglast koju saadetud 347 inimest, lõpetatud 359 COVID-19 haigusjuhtumit. Täpsemat statistikat saab vaadata siit.

Tänase seisuga on tervenenud 1 667 inimest. Neist 1 288 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (77,3%), 379 inimese puhul (22,7%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud enam kui 88 tuhat esmast testi, nendest 1 910 ehk 2,2 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Terviseamet tuletab meelde, et COVID-19 põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta. Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui 2 meetrit.