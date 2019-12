GRAAFIKUD | Näiteid ravimitest, mille eest patsiendid maksavad mõttetult kallist hinda

Haigekassa jaoks on piirhind see, millest arvutada ravimi soodustust ehk seda osa hinnast, mille eest tasub Haigekassa. Selle kõrval on piirhinnal teinegi tähendus - see on mõõdupuu, millega arvutada, kui mõistuspäraselt on ravimeid ostetud. Piirhind pole Haigekassal kunstlikult valitud võimalikult madal, vaid turul on reaalset olemas ravim, mida on võimalik piirhinna eest osta. Nimelt arvutatakse piirhind odavuselt esimese või teise ravimi järgi. Iga sent, mis on makstud üle piirhinna, on kulutatud tühja, makstes lihtsalt pakendil oleva nime eest.

“Patsiendil peab olema võimalik piirhinnaalust ravimit saada igast Eesti apteegist, sõltumata selle asukohast või kuuluvusest,” välistas ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Ott Laius võimaluse, nagu eeldaks piirhinna eest ravimi ostmine patsiendilt eraldi pingutust minna teise apteeki või koguni teise linna. “Kui mingil põhjusel selline ravim apteegist puudub, näiteks on see samal päeval otsa saanud, siis peab apteek pakkuma patsiendile võimalust seda tellida. Tellimisel peaks ravim apteeki jõudma mõne päeva jooksul.” Piirhinda maksvate ravimite müügilolekut kontrollib ravimiamet.

Soodusravimite müügimaht on Eestis umbes 200 miljonit eurot aastas. Sellega võrreldes pole 14-15 miljonit teab mis suur täiendav kulu, vähem kui 8%. Ent kui lisada, et kogusummast umbes 135 miljonit maksab Haigekassa, siis selgub, et patsientide rahakotile tähendab piirhinnast kallimate ravimite ostmine keskmiselt umbes kolmandiku jagu hinnalisa. Äärmuslikel juhtudel võib patsient saada koguni kaheksa korda suurema apteegiarve.