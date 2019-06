GRAAFIKUD | Mullu katkestati Eestis iga viies rasedus, kuid abortide arv on pidevas languses

Abortide arv on Eestis aasta-aastalt langenud. Kui veel kümme aastat tagasi registreertiti neid 10 699 (sh 2290 raseduse katkemist), siis mulluseks kahanes see arv ligi poole võrra - 5590 abordini (sh 1790 raseduse katkemist).

Märkimisväärne on tõik, et oluliselt on vähemaks jäänud legaalselt indutseeritud aborte ehk neid, mis on tehtud meditsiinilistel näidustustel või naise enda soovil. Kümne aasta lõikes on nende arv kahanenud 4609 võrra.

Kui palju nende abortide hulgas on neid rasedusi, mis katkestati meditsiinilisel näidustusell, on võimatu öelda, sest raseduse infosüsteemis on hetkel sellekohane info mittetäielik.

Naistearstid Helle Karro ja Piret Veerus selgitasid, et omal soovil raseduse katkestamiste arvu drastiline langus toimus pärast Eesti taasiseseisvumist haridusasutustes läbiviidava tervisekasvatuse, noorte nõustamiskeskustes jagatava seksuaalhariduse ja -nõustamise ning üldise rasestumisvastaste vahendite kättesaadavuse olulise paranemise tagajärjel.