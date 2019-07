GRAAFIKUD | Missugustes valdkondades välistööjõud Eestis tegutseb?

Uus seaduseelnõu, mille plaan on hakata karmistama lühiajaliselt töötavate välismaalaste palkamist Eestis, muudab sisuliselt kahte asja. Esiteks peavad peatöövõtjad rohkem vastutama. See tähendab, et kui näiteks ehitusettevõtte alltöövõtjad pole võõrtööjõudu ehitusel nõuetekohaselt registreerinud, peab tõenäoliselt rahaliselt vastutama ka peatöövõtja.

Teiseks muudetakse fiktiivsete Poola tööjõufirmadega skeemitamine keerulisemaks. Kuidas see kõik välja hakkab nägema, pole veel selge.