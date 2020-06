Eile Erakondade Rahastamise Järelevalve komisjoni (ERJK) kaotamise eelnõud esitlenud Kert Kingo ütles, et komisjon pole objektiivne, kuna selle juhi, Kaarel Tarandi hõimlased on seotud Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga. Koalitsioon on seni jaganud siiski vähe selgitusi, miks ERJK töö neile ei passi.

Koalitsiooniparteide algatatud eelnõus nähakse riigikontrolli ERJK ülesannete täitjana. Lisaks seisab eelnõus, et ettekirjutuse tegemise õigus on kuni kolme aasta jooksul teo toimepanemisest või tähtpäevaks kohustuse täitmata jätmisest. See punkt päästaks Keskerakonna 1,02 miljoni eurosest nõudest, mille kohtuprotsess algab 21. septembril.

Keskerakonnal on pooleli veel üks kohtuvaidlus, kus ERJK hinnangul võttis Keskerakond vastu 110 000 eurot anonüümseid ehk keelatud annetusi.