GRAAFIKUD | Kurb rekord: ööpäevaga tuvastati koroonaviirus 1104 inimesel

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 7148 koroonaviiruse proovi, neist esmaseid positiivseid proove oli 1104 ehk 15,4% proovide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid analüüsitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 713 inimesel. 533 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 155, Tartumaale 51, Pärnumaale 50 ja Lääne-Virumaale 19 uut positiivset analüüsitulemust. Võru- ja Raplamaale lisandus 16 ning Valga- ja Järvamaale lisandus 14 uut nakkusjuhtu. Viljandimaale lisandus 11, Saaremaale üheksa, Jõgevamaale seitse, Hiiumaale viis uut juhtu ning Lääne- ja Põlvamaale kolm uut nakkusjuhtu. 18-l positiivse analüüsitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 582,48 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud analüüside koguarvust 13,4%.

Ööpäeva jooksul avati uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 44 (neist kolm tagantjärele), haiglaravi vajab 394 patsienti.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsiini saanud 6632 inimest.

Usutavasti on osalt tegemist mitme varasema päevaga kogunenud positiivsete proovidega.

Proovide analüüsimise eripära tõttu on nädala keskel ja teises pooles laekuvad koroonasse haigestunute arvud suuremad kui nädala alguses. Seda selgitas hiljuti Eesti Päevalehele Krista Fischer, kes rääkis, et nädalavahetustel võetakse vähem proove ja selle mõju avaldub veel nädala keskelgi. Synlabi juht Rainar Aamisepp on varem Eesti Päevalehele selgitanud, et Tallinna kesklaborisse jõuab korraga sadu proove, mille sorteerimine võtab aega, ja varasemad proovid võivad analüsaatoris ees olla.

Fischeri sõnul näeb üldist trendi kõige paremini siis, kui võrrelda nädalaid, mitte päevi. See tähendab, et võrrelda tuleks selle nädala neljapäeval lisandunud uute positiivsete hulka eelmise ja üle-eelmise nädala neljapäeval lisandunute arvuga.