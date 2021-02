GRAAFIKUD | Koroonasse suri kuus inimest, nende seas 30-aastane naine. Ööpäevaga lisandus 412 uut koroonapositiivset

Möödunud ööpäeval nõudis koroonaviirus elu 30-aastaselt naiselt. Kuressaare haigla ravijuht dr Edward Laane kinnitas, et 30-aastasel naisel oli kaasuv haigus, mistõttu kuulus ta koroonaviiruse riskirühma. Seda, mis haigusega tegu oli, Laane ei täpsustanud, kuna see on liiga detailne meditsiiniline info. Küll aga lausus Laane, et naine oli haiglas COVID-19 infektsioonist tingitud kopsupõletiku pärast ning ta suri Kuressaare haiglas.

Laane sõnul oli 30-aastane naine koroonaviiruse vastu vaktsineeritud ühe doosiga: naine sai esimese vaktsiinisüsti üheksa päeva enne seda, kui ta koroonaviirusega hospitaliseeriti. „Ühe doosi vaktsiini saanud peavad olema endiselt ettevaatlikud, sest see ei tähenda, et kohe järgmisel päeval tekib immuunsus,” selgitas Laane. „Isiklikult arvan, et ta nakatus peale esimest vaktsiinidoosi, aga immuunsus polnud veel välja kujunenud.”

Koroonaviiruse vastu loetakse inimene vaktsineerituks siis, kui ta on saanud kaks doosi vaktsiini. Teine doos süstitakse 21 päeva pärast esimest.

Lisaks surid ööpäeva jooksul koroonaviirusesse 93-aastane naine, 86-aastane mees, 84-aastane naine, 83-aastane mees ja 70-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 501 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 228 inimesel. 166 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 52, Tartumaale 33, Pärnumaale 20, Rapla- ja Lääne-Virumaale 16, Võrumaale 13 uut positiivset testi. Valgamaale lisandus 8, Jõgeva- ja Saaremaale 6, Põlva- ja Viljandimaale 3, Järvamaale 2 uut nakkusjuhtu. Hiiu- ja Läänemaale ei lisandunud ühtegi uut positiivset testi. 6 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 626,2 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 12,2%.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 38, haiglaravi vajab 492 patsienti.