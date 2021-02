GRAAFIKUD | Koroona-aja mõjud: eelmisel aastal sõideti Eestis palju rohkem purjuspäi kui viimasel ajal tavapärane

COVID-19 piirangute ajal märtsist maini sagenes joobes juhtimine, sõnas mullust liiklusaastat kokkuvõtval pressikonverentsil Põhja prefektuuri liiklusjärelvalvekeskuse juht Hannes Kullamäe. Kuigi politsei- ja piirivalveameti poolt läbiviidud joobekontrollide arv neil kuudel vähenes, tuvastati sel ajal kriminaalses joobes juhte rohkem kui eelmistel aastatel. Eriti selgelt tuli see muutus välja aprillis, mil tabati 249 kriminaalses joobes juhti. Seda on 59 juhti rohkem kui aasta varem. Tuleb märkida, et samal ajal vähenes kontrollide arv 47 000 võrra. Kõigist aprillis tehtud joobekontrollidest moodustasid kriminaalses joobes juhid 0,9 protsenti. Eelnevatel aastatel on nende osatähtsus olnud 0,3 protsenti.

Sagedamini tabati ka juhte, kellel alkoholi sisaldus väljapuhutavas õhus oli üle 0,25−0,74 mg/l. Kõigist kontrollitutest oli 2020. aasta aprillis neid 0,6 protsenti ja 2019. aasta aprillis 0,3 protsenti juhtidest.

Alkoholi lubatud piirmäära ületanud juhtide osatähtsus COVID-19 esimese laine ajal ei muutunud. Neid tuvastati nii 2020. kui ka 2019. aasta aprillis 0,2 protsenti kontrollitutest, kuid kuna kontrolle oli 2020. aastal vähem, siis oli ka avastatute hulk väiksem.

Mullu märtsis toimus 19 protsenti liiklusõnnetustest joobes mootorsõidukijuhi osalusel. Viimasel viiel aastal ei ole joobes juhi osalusel toimunud õnnetuste osakaal ühes kuus sedavõrd suur olnud. Aprillis ja mais põhjustasid joobes juhid vastavalt 13 ja 11 protsenti kõigist inimkannatanuga liiklusõnnetustest.

Eelmisel aastal hukkus joobes mootorsõidukijuhi osalusel toimunud liiklusõnnetustes 12 inimest, mis on viiendik kõigist hukkunutest. Aastate 2017−2019 keskmisena hukkus joobes juhi osalusel toimunud õnnetustes 13 inimest ehk ligi veerand (23 protsenti) hukkunutest.

Transpordiamet

Koroonapiirangud vähendasid liiklust

Ootuspäraselt mõjutasid COVID-19 piirangud oluliselt ka liiklust. Kevadel, juulis ja aasta lõpus oli liiklusõnnetuste arv väiksem kui kolme eelneva aasta keskmine. Ka riigiteedel loendatud sõidukite arv näitas, et liiklussagedus oli väiksem. Näiteks vähenes märtsis, mais ja juulis riigiteede püsiloenduspunktides loendatud sõidukite arv 12 kuni 14 protsenti võrra võrreldes 2019. aasta samade kuudega. Aprillis loendati sõidukeid isegi kolmandiku võrra vähem. Aasta lõpus vähenes liiklussagedus vähem kui kevadel, vaid kolm kuni neli protsenti.