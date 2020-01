GRAAFIKUD | Kõige aktiivsemad liikmemaksu tasujad on EKRE-s

Liikmete aktiivsus

Aktiivseimad liikmemaksu maksjad on 8851 liikmega EKRE-s, kus on aasta peale parteisse kuulumise tasu maksnud 1210 inimest ehk 13,7% erakonna liikmeskonnast. Nende liikmemaksude aritmeetiline keskmine on 13,1 eurot, kuid enamus on maksnud 12 või 24 eurot aasta peale. Vaid mõni üksik maksis eelpoolmainitust erineva summa. Kokku sai EKRE liikmemaksudena 15 859 eurot. Eelmisel aastal liikmemaksu sada parteilast rohkem ja kokku saadi 17 288 eurot.

Sotside 5367 liikmest on lõivu tasunud 649 inimest, mis moodustab 12% nimekirjast. Nende keskmiseks annetuseks oli 28,7 eurot, seega sai erakond liikmemaksudena 18 630 eurot. Suurimad summad ühe isiku poolt olid lausa kolmekohalised aasta kohta, mis selgitab kahekordselt suuremat keskmist EKRE suhtes, kelle liikmemaksu poliitika on nähtavasti stabiilsem. Aasta varem said sotsid liikmemaksu 799 inimeselt kogusummas 25 853 eurot.





14 683 liikmega suurimas parteis Keskerakonnas oli liikmemaksu tasujaid mullu 1738, mis moodustab 11,8% keskerakondlastest. Julgelt üle poole parteilasi maksid seal aasta peale ühe euro, ent kõrgematel positsioonidel olevate parteilaste mitme tuhande eurosed liikmetasud tõstsid aritmeetiliselt keskmiseks annetuseks 17 eurot annetaja kohta aasta peale.