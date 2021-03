GRAAFIKUD | Juba kahes haiglas on kõik COVID-üldvoodikohad täis, Lääne-Tallinna keskhaiglas on hõivatud kõik intensiivravikohad

„Sel nädalal voodikohtade arv tõuseb, aga pole veel võimalik öelda, kui palju,” ütles terviseameti pressiesindaja Kirsi Pruudel.

Praegune haiglate statistika pole paraku hea. Ida-Viru keskhaiglas on hõivatud 87% COVID-üldvoodikohtadest ja 71% III astme intensiivravi voodikohtadest. Tartu ülikooli kliinikumis on hõivatud vastavad arvud 67% ja 74%.

Narva haiglas on hõivatud 93% COVID-üldvoodikohtadest. Ida-Tallinna keskhaiglas on need aga kõik hõivatud, nagu ka 78% III astme intensiivist. Lääne-Tallinna keskhaigla arvud on vastavalt 89% ja 100%. Rakvere haiglas on hõivatud kõik COVID-üldvoodikohad ja 75% III astme intensiivist. PERH-is on protsendid 59 ja 89.

Pruudeli sõnul tuleb aga tähele panna, et mõnes haiglas on III astme intensiivravi kohti väga vähe ja seetõttu täituvad need ka väga kiiresti. „Andmed muutuvad iga tunniga ja seetõttu võib paari tunni jooksul olla juba teistsugune voodikohtade hõivatus,” lisas ta.

Terviseameti hädaolukorra staabi juht Ragnar Vaiknemets kinnitas, et staabis tegeletakse haiglate võimekuse küsimusega päevast päeva. Kui mõni aeg tagasi oli võimekuse piir 500 koroonapatsienti, siis on nüüd seda tõstetud. Vaiknemets viitas aga, et kui tõsta valmisolekut koroonapatsientide raviks, tähendab see koomale tõmbamist mõne teise tegevuse arvelt.

„Eestil on piiratud arv meditsiinitöötajaid ning koroonapatsientide raviks ei ole võimalik inimesi kusagilt kõrvalt võtta. See tähendab, et COVID-patsientide arvu tõusu tõttu häirub või katkeb plaaniline ravi, sest need samad meditsiinitöötajad tegelevad viiruse tõttu haiglasse sattunud patsientidega, mitte oma põhitööga,” nentis Vaiknemets.

Näiteks Läänemaa haigla on juba lõpetanud plaanilise ravi ja jätkab vaid erakorralist abi vajavate patsientidega.

