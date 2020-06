GRAAFIKUD | Jaaniõhtu õnnetuste statistika: soojad ilmad, alkohol ja pidu on ohtlik kokteil

Detailsemalt väljakutsete sisu vaadates on näha mitut murettekitavat trendi: joobes juhtide arv on mitu aastat järjest kasvanud ning lähisuhtevägivalla juhtumeid pole õnnestunud langustrendile pöörata.

Koos alkoholijoobes juhtide suure hulgaga, on viimasel kolmel aastal järjepidevalt kasvanud ka liiklusõnnetuste arv. Maanteeameti statistikast on näha, et aina enam on õnnetusi, milles saab viga aina enam inimesi ning mõlgitakse aina enam sõiduvahendeid. Kõikidel viimastel aastatel on jaanipühade ajal saanud liikluses surma vähemalt üks inimene.

Seega, jaanipühad on küll tore aeg tähistamaks võidupüha ning aasta valgeimat aega, kuid sellega kaasas käiv oskamatus pidutseda võib olla inimesele või tema kaaslastele lausa eluohtlik. Kui õnnetus on juba juhtunud, saab palju ära teha ka häirekeskusega selgelt ja adekvaatselt suheldes, et abi jõuaks võimalikult kiiresti kohale.

"Jaaniöö on üks suuremalt tähistatavaid tähtpäevi Eestis. Enamik inimesi pidutseb vastutustundlikult ja pöörab enda ning oma kaaslaste ohutusele tähelepanu. Peamine riskikoht on meie hinnangul see, et jaanipäev viib inimesed linnast välja pidutsema kohtadesse, kus nad pole käinud või mille asukohta nad päästekorraldajatele ei oska öelda. Ka ei osata selgitada, kuidas jõuaks näiteks kiirabi abivajajani. Sellise olukorra ennetamiseks tasuks enne peojookide avamist endal selgeks teha oma asukoht ja see, kuidas abi pääseks teieni. Lisaks on hea pidu see, kus seltskonnas on olemas kaine grupijuht, kes aitaks peoseltskonnal suurematest probleemidest hoiduda," selgitas Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela.