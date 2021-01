GRAAFIKUD | Haiglas on 409 koroonapatsienti, ööpäevaga leiti 691 uut nakatunut. Suri kolm inimest

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 266 inimesel. 205 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 154, Tartumaale 58, Pärnumaale 47, Võrumaale 45, Järvamaale 23 ja Lääne-Virumaale 22 uut positiivset testi. Viljandimaale lisandus 12, Saaremaale 11, Jõgeva-, Rapla-, Põlva ja Läänemaale 9, Valgamaale 3 ja Hiiumaale 2 uut nakkusjuhtu. 12 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 547,3 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 11,1%.

Terviseameti jälgimisel on üle 30 500 inimese

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 15 700 inimese, kellest 3254 on nakatunud.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 6000 inimese, kellest nakatunud on 1154.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 3400 inimese, kellest 740 on nakatunud (jälgitavate seas on lisaks põhja, ida ja lõuna regiooni nakatunuid).

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 5400 inimese, kellest 1158 on nakatunud (jälgitavate seas on lisaks põhja. ida ja lääne regiooni nakatunuid).

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 68, haiglaravi vajab 409 patsienti

29. jaanuari hommikuse seisuga viibib haiglas 409 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 43 patsienti, kelledest omakorda juhitaval hingamisel on 24 inimest.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 68. Koju saadeti 23 inimest, 12 inimene viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.

Ööpäeva jooksul suri kolm koroonaviirusega nakatunud inimest – 96-aastane naine, 90-aastane naine ja 84-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 409 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 2417 COVID-19 haigusjuhtumit 2373 inimesega.

29. jaanuari seisuga on tervenenud 32 968 inimest. Neist 23 213 inimese (70,4%) haigusjuhtum on lõpetatud, 9755 inimese (29,6%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.