GRAAFIKUD | Haiglaravi vajab juba 420 koroonahaiget, intensiivpalatis on 42 inimest. Eile suri viiruse tagajärjel kolm inimest

Tänahommikuse seisuga viibib haiglas 420 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 42 patsienti, kelledest omakorda juhitaval hingamisel on 25 inimest. Haiglaravi vajajate arv on eilse hommikuga võrreldes kerkinud 13, intensiivravi vajajate hulk nelja võrra.

Sotsiaalminister Tanel Kiik rääkis kolmapäeval Delfi Erisaates, et plaanilise ravi jätkumise seisukohalt on ülioluline, et koroonapatsientide arv haiglates ei tõuseks üle 500. "Kui me saame selle pidama 500 all, siis me oleme õnnestunud, siis see annab meile võimaluse jätkata vähemalt põhiosas plaanilise ravi osutamisega, kindlasti erakorralise ravi pakkumist. Ehk vältida selliseid olukordi, nagu oleme näinud pea kogu Euroopas ja nagu olime sunnitud ka siin plaanilist ravi kevadel piirama," sõnas ta.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 226 inimesel. 183 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 57, Lääne-Virumaale 16, Pärnumaale 15 ning Tartu- ja Võrumaale 11 uut positiivset koroonaviiruse tuvastamise testi tulemust. Hiiu- ja Raplamaale lisandus viis ning Järva-, Viljandi- ja Valgamaale neli uut juhtumit. Läänemaale lisandus kolm ning Saare-, Põlva- ja Jõgevamaale üks uus nakatunu. Kuue positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 552,08 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 10,7%.

Terviseameti jälgimisel on üle 27 000 inimese

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 16 800 inimese, kellest 4330 on nakatunud.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 5500 inimese, kellest nakatunud on 1609.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 2600 inimese, kellest 705 on nakatunud (jälgitavate seas on lisaks põhja, ida ja lääne regiooni nakatunuid).

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 1700 inimese, kellest 442 on nakatunud.

