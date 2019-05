GRAAFIKUD | Erakondade reitingud: Marti Kuusiku skandaal pani EKRE toetusele paraja põntsu, juhti vahetavad sotsid aga on tõusuteel

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat iganädalasest küsitlusest nähtub, et Reformierakonna toetus aina kasvab ja edu teiste erakondade ees on mäekõrgune. Viimati (29.04-07.05) toetas Reformierakonda 35,6 protsenti küsitletutest. Keskerakonna toetus oli 19,9 protsenti ja EKREl 15 protsenti. Võrdluseks olgu märgitud, et eelneval perioodil (22.04-29.04) oli EKRE toetus koguni 19,1 protsenti, Keskerakonda toetas siis 18,5 protsenti. Eelmisel nädalal aga lahvatas skandaal äsja ministriks kinnitatud Marti Kuusiku ümber, keda kahtlustatakse perevägivallas. Ta astus ministriametist tagasi.

Sotside toetus on nüüd 10,8 protsenti, eelmise küsitluse aegu oli see 8,5 protsenti. Eelmisel nädalal teatas Jevgeni Ossinovski, et tema sotside juhiks enam ei pürgi. Konkurentsis on Indrek Saar, Riina Sikkut, Sven Mikser ja Lauri Läänemets.

Isamaa toetus on 8,3 protsenti, Eesti 200-l 6 protsenti, Rohelistel 2,5 protsenti, Elurikkuse erakonnal 1 protsent ja Vabaerakonnal 0,5 protsenti.

Kui vaadata nelja nädala koondtulemust (08.04 - 07.05), siis on kõige populaarsem jätkuvalt Reformierakond (34,2 protsenti), kellel järgnevad Keskerakond (19,4 protsenti) ning EKRE (18 protsenti). Neljandal kohal on sotsid (9,4 protsenti), viiendal Isamaa (8 protsenti) ning valimiskünnise ületaks veel Eesti 200 (6,1 protsenti).