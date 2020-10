GRAAFIKUD | Eile purustati nakatumisjuhtumite rekord. Vaata, millistel pandeemia päevadel on tuvastatud kõige enam uusi koroonapositiivseid

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1987 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 125 testi tulemus osutus positiivseks. Tänahommikuse seisuga viibib haiglas 32 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on üks patsient.

Nii palju pole varem ühe päeva jooksul koroonaviirusesse nakatunuid tuvastatud. Eelmine rekord jäi kevadesse, kui 2. aprillil osutus positiivseks 93 koroonaviiruse testi.

Viie kõige suurema uute tuvastatud juhtumite arvuga päeva võrdlusest nähtub, et kuigi tuvastatud nakkusi on koroonaviiruse teise laine ajal sama palju või rohkemgi kui kevadel, on haiglaravi vajavate inimeste arv oluliselt väiksem.

Sama muster joonistub välja kogu koroonapandeemia graafikust.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!