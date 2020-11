GRAAFIKUD | Eestis registreeriti eile 128 uut koroonasse nakatunut

Ida regiooni tööpiirkonnas on kümme aktiivset kollet: Sillamäe esimese koolikoldega on seotud 38 ja Sillamäe teise koolikoldega üheksa inimest, Jõhvi hooldekeskuse koldega 21 ja Narva lasteaiakoldega on seotud seitse nakatumist. Narva-Jõesuu töökohakoldega on seotud kümme nakatumist. Viru vangla koldes on 206 inimest. Kohtla-Järve koolikoldes on kuus inimest, Sillamäe töökohakoldes seitse inimest. Narva spordikoldes on 39 nakatunut. Täna hommikust lisandub Narva töökohakolle seitsme inimesega.

Ida regionaalosakonna jälgimise all on ligi 3000 inimest, kellest haigestunud on 460.

Tartumaale lisandunud ühe juhtumi puhul nakatuti perekontakti kaudu ja teisel juhul kandus nakkus edasi töökontakti kaudu. Kahe Tartumaa nakatumisjuhtumi asjaolud on teada, ülejäänud selgitamisel. Viljandimaa ja Põlvamaa juhtumite nakkusallikas on teadmata ning Valgamaa juhtumi nakatumise asjaolusid veel täpsustatakse. Lõuna regionaalosakonna jälgimise all on üle 900 inimese, kellest 169 on haigestunud (haigestunute arv sisaldab ka Põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimise all on üks aktiivne kolle, milleks on 34 inimesega hooldekodukolle.

Hiiumaale, Läänemaale ja Pärnumaale lisandunud nakatunud said viiruse tööalaste kontaktide kaudu.

Lääne regionaalosakonna jälgimise all on üle 650 inimese, kellest 98 on haigestunud. Lääne regionaalosakond jälgib kolme kollet Hiiumaal, kus esimeses pereürituse koldes on 13 inimest ja teises üritusekoldes seitse ja perekoldes kuus.

Haiglaravi vajab 63 inimest