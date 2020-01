GRAAFIKUD | Apteekrid säästaksid sadu tuhandeid eurosid kvartalis, kui nad ostaksid ravimeid ka väiksematelt hulgimüüjatelt

Apteekritel on ravimite ostmiseks kaks varianti: kas joosta erinevate hulgimüüjate vahet ja otsida odavamat hinda või võtta kõik ühe suure hulgimüüja käest. Teise variandi kasuks on otsustanud enamik apteekreid, ka need, kes ei kuulu hulgimüüjatega seotud apteegikettidesse.

Ravimiametile esitatavad hulgimüügiaruanded näitavad, et enamikke ravimeid pakub rohkem hulgimüüjaid kui need kolm, mis turgu domineerivad. Kusjuures hulgimüügitasandil ilmneb sarnane tõde, mis Õhtulehe apteekide hinnavõrdluses: väikese turuosaga hulgimüüjad suudavad pakkuda suurtest kohati märksa paremat hinda. See tähendab, et apteekril on säästlikum osta erinevate hulgimüüjate käest kui vaid ühelt suurelt. Kõigi apteekrite peale kokku oleks võimalik säästa sadu tuhandeid eurosid kvartalis.

Hulgimüüjad esitavad ravimiametile kord kvartalis ülipõhjalikud aruanded, kust saab iga hulgimüüja kohta teada, kui mitu pakki ja millise kogusumma eest müüdi üht või teist ravimit üldapteekidele. Ravimiamet neid aruandeid avalikkusega jagada ei saa, sest ärisaladuse tõttu on neil viieaastane juurdepääsupiirang. Delfi analüüsis kõige värskemat saadaolevat andmestikku ehk 2014. aasta kolmanda kvartali hulgimüügiaruandeid.