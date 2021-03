GRAAFIKUD | 640 inimest on koroonaga haiglas, ööpäevaga avastati veel 1308 nakatunut

Ööpäeva jooksul manustati 3694 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 105 845 inimesele, kellest 44 235 on saanud mõlemad doosid.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 860 inimesel. 649 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 116, Lääne-Virumaale 94, Tartumaale 56, Pärnumaale 41, Läänemaale 36, Viljandimaale 23 ja Saaremaale 20 uut positiivset testi. Raplamaale lisandus 15, Jõgeva- ja Järvamaale 6, Võrumaale 5, Hiiumaale 3 ja Valgamaale 1 uut nakkusjuhtu. Põlvamaale ei lisandunud ühtegi uut positiivset testi. 26 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1361,7 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 19,3%.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 86, haiglaravi vajab 640 patsienti

9. märtsi hommikuse seisuga viibib haiglas 640 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 59 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 41 inimest.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 86. Koju saadeti 50 inimest, 23 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.

Ööpäeva jooksul suri kaks koroonaviirusega nakatunud inimest – 87-aastane naine ja 82-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 669 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 4092 COVID-19 haigusjuhtumit 3941 inimesega.

9. märtsi seisuga on tervenenud 57 206 inimest. Neist 40 852 inimese (71,4%) haigusjuhtum on lõpetatud, 16 354 inimese (28,6%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 994 902 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 77 491 (7,8% testide koguarvust).

