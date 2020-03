GRAAFIKUD | 56-lt 79-le: haiglaravi vajavate koroonaviiruse patsientide arv tegi märgatava tõusu

Ajavahemikul 29.-30. märts laekus üle Eesti kokku 856 koroonaviiruse tuvastamise testi tulemust, millest 4 protsenti ehk 36 analüüsi osutusid positiivseteks.

Rahvastikuregistri andmete kohaselt tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Saaremaal (17), Harjumaal (8), Ida-Virumaal (5), Järvamaal (2) ja Raplamaal (2). Tartumaal ja Valgamaal lisandus kummaski üks juht.

Kokku on Eestis tehtud enam 11 252 testi, nendest 715 ehk 6% on olnud positiivsed. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegrupis 60 eluaastat ja vanemad (23%) ning vanusegruppides 40-49 eluaastat (10,5%) ja 50-59 eluaastat (10,5%).

Kella 11.15 seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 79 patsienti, 13 neist on kriitilises seisus. Haiglast on välja kirjutatud 20 inimest. Seega on haiglaravi vajavate koroonapatsientide hulk kerkinud ööpäevaga 56-lt 23 võrra.

Haigusest on terviseameti andmetel täiesti tervenenud 20 inimest ning surnud 3.

Maailmas on Hiinast levima hakanud koroonaviirusesse haigestunud enam kui 600 tuhat inimest, neist kõige rohkem Ameerika Ühendriikides (ligi 105 tuhat), Hiinas (enam kui 86 tuhat) ja Itaalias (enam 81 tuhat).

Koroonaviiruse riskirühma kuuluvad krooniliste haigustega ja vanemaealised inimesed. Riskirühmade kaitseks soovitab terviseamet:

Rangelt on keelatud külastused hooldekodudesse, sest see seab ohtu hoolealuste tervise. Inimeste vahel kontaktide vähendamine on väga oluline, sest teisiti ei ole võimalik haiguse levikut piirata.