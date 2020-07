GRAAFIKA | Kui palju nakatunuid tõi Tartu koroonapuhang nädalaga?

Tänaseks on terviseamet teatanud üha uutest koroonaviiruse kinnitatud juhtudest, mis on seotud just Tartu seiklejaga, kes olenemata koroonaviiruse sümptomitest koju ei jäänud.

Hetkel on koos Harjumaal asuvate nakatunutega nn Vabanki puhangus 15 inimest, see arv võib veel kasvada. Ida-Viru nakatunute puhul on ühel juhul Valgevenest sisse toodud juhtumiga ning teisel juhu andis inimene esialgse positiivse proovi haiglasse sattudes, kuid kordustestid olid negatiivsed. Ülejäänud nakatunute puhul käib hetkel veel asjaolude täpsustamine.

31. juuli hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 4 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu.