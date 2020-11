GRAAFIK | Võidujooks paragrahvide rägastikus. Vaata, mis põhjustel võib kevadine abielureferendum ära jääda

Nagu ülal juba näiteks toodud, oleks 50 000 muudatusettepaneku läbihääletamiseks vaja vähemalt aastapikkust riigikogu istungit.

Kolmas lugemine

Põhiseaduskomisjon koostab lugemiseks eelnõu lõppteksti. Eelnõu kolmandal lugemisel viiakse läbi eelnõu lõpphääletus.

Õiguskantsler hindab otsuse põhiseaduslikkust

Juhul, kui õiguskantsleril leiab, et rahvahääletuse otsus on vastuolus põhiseadusega, teeb ta Riigikogu otsuse saamisest kahe nädala jooksul riigikogule ettepaneku tühistada riigikogu otsus.

Koalitsioonipoliitikud on meediale öelnud, et õiguskantsleriga on rahvahääletuse küsimus kooskõlastatud. Õiguskantsler ütleb siiski, et avaldab on seisukoha pärast seda, kui riigikogu on kolmanda lugemisega otsuse vastu võtnud.