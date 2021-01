GRAAFIK | Viimase ööpäevaga tuvastati koroonaviirus 618 inimesel. Suri neli inimest, nende seas üks 38-aastane

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta.

Eesti avatakse esimene 24/7 testimispunkt



Laupäeval avab avaliku testimise organisatsioon Narvas piiril testimispunkti, kus Confido meditsiinikeskuse meedikud võtavad ööpäevaringselt kõigilt soovijatelt ninaneeluproovi koroonaviiruse PCR testiks. Testimispunkt asub piiritsooni siseruumides, aadressil Peterburi mnt 1 ja jääb saabujate trajektoorile. Piiritsoonis asuv testimispunkt on Narvas kolmas testimispunkt.

Perearsti saatekirjaga, lähikontaktsena end arvele võtnud või piiriületajad kordustestiks saavad eelnevalt aja broneerides anda tasuta proovi Corrigo loodud testimispunktis, aadressil Joala 20, Narva Gate. Tasulist testi saab Narvas teha SYNLABi loodud ajutises koroonatestimise punktis aadressil Kangelaste prospekt 2, hind 52€.

Tänaseks on Eestisse sisenemisel kohustuslik kõigil näidata piiril PCR testi tulemust või peavad selle piiril koheselt tegema. Täpsem info: https://koroonatestimine.ee/patsiendile/reisilt-naasmine/.

Haigestumuse intensiivsus väga kõrge



Selleks, et meie meditsiinisüsteem vastu peaks ja me ei seaks ohtu teiste inimeste elu ja tervist, peame kinni pidama kõigist abinõudest, mis meie tervise kaitseks on kasutusele võetud. Väldime kontakte, hoiame distantsi, kanname maski! Vii oma kontaktid teiste inimestega miinimumini ja ole võimalikult palju kodus, et vähendada riski ise nakatuda ja kanda nakkust pereringis kellelegi edasi.