GRAAFIK | Viimase ööpäevaga lisandus 16 positiivset koroonaproovi ja suri kaks nakatunut

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 125 inimest, kellest 10 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 164 inimest. Seega kasvas haiglaravi vajavate koroonapatsientide hulk kolme võrra.

Viimase ööpäeva jooksul suri Eestis COVID-19 tõttu Ida-Viru Keskhaiglas ravil viibinud 86-aastane mees ja Kuressaare Haiglas ravil olnud 83-aastane mees. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 40 inimest.

Kõige rohkem positiivseid teste laekus rahvastikuregistri andmete järgi Harjumaal (6) ja Võrumaal (5). Saaremaal lisandus 2 ja Viljandimaal 1 positiivne testi tulemus. 2 positiivset tulemust olid määratlemata elukohaga.

Maakondade lõikes on nüüd sama palju positiivseid esmaseid teste Harju maakonnas ja Saare maakonnas (520). Suurusjärgult järgmisel kohal on Ida Viru maakond (95). Tartu maakonnas (94) ja Pärnu maakonnas (92) on peaaegu samapalju positiivseid esmaseid teste. Vanusegruppide lõikes on endiselt kõige rohkem positiivseid esmaseid teste keskealiste seas. Ööpäeva jooksul pilt ei muutunud.

Vaata täpsemat statistikat!

Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga kehtib esialgu 1. maini kõigis sotsiaalhoolekande-asutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes külastuskeeld.

Esmastest positiivsetest testidest varasemal perioodil on kaheksa testi tulemus nüüd tagantjärgi tulnud. Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus (TEHIK) selgitab:

"Kaheksa esmast positiivset tulemust on 14. märtsi testi tegemise kuupäevaga ja kaheksa esmast positiivset tulemust 17. ja 18. aprilli testi tegemise kuupäevaga. 14. märtsi testi tegemise kuupäevaga on kaks positiivset tulemust Saare maakonnast, viis Võru maakonnast ja ühe testi omaniku elukoha maakond on teadmata. 17-18. aprilli testi tegemise kuupäevaga on kuus esmase positiivset testi tulemust Harjumaalt, üks Viljandi maakonnast ja ühe testi omaniku elukoha maakond on teadmata."

Tervishoiuteenuse osutajatel (sh laboritel) on võimalik tagantjärgi dokumente parandada, muuta ja tühistada. TEHIK kinnitab, et avaandmetes avaldatakse alati ajakohaseid ja kord ööpäevas uuenevaid andmeid tervise infosüsteemi (TIS) andmestikult esmakordsete testitulemuste lõikes. Avaandmetes kajastuvad laborite poolt tehtud muudatused, parandused ja tühistused ka varasemast ajaperioodist.